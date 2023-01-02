وائل السمري يروي قصة اكتشافه على تراث «بيكار».. لا يقدر بثمن

بمناسبة مرور 110 أعوام على ميلاد التشكيلي بيكار، يحيي الكاتب الصحفي وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع الحديث عنه، عبر حلقات مسلسلة بجريدته، وهو الحديث الذي يأتي في سياق الحملة التي يتبناها «السمري»، تحت عنوان «لن يضيع»، وترعاها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والهادفة إلى تجميع تراث رموز مصر وصونها في من خلال مشروع ضخم للثقافة المصرية.

وروى «السمري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل العثور على تراث الراحل بيكار لدى أصدقائه وأقاربه الجامعة الأمريكية ومخازن وزارة الثقافة، الذي يتكون من مئات الصور والصفحات والرسومات وغيرها، مشيرًا إلى أنه جمع العديد من صور هذه المقتنيات، كاشفًا كواليس إنقاذ وزارة الثقافة في عهد الوزير الأسبق عماد أبو غازي، الذي تدخل لوقف المزاد على مقتنيات بيكار بعد رحيله.

«السمري»: مقتنيات بيكار ستنضم إلى متحف الخالدين

ساردًا عبر الحلقات، كواليس العثور على العديد من المقتنيات الثمينة للفنان الراحل، لافتا إلى أنه استغرق الكثير من البحث والسعي والأسئلة، ومن مصادرها المتعددة، سواء من أرشيف محبي بيكار، أو من ابنة بيكار بالتبني، أو من أرشيف وزارة الثقافة: « استطعت استكمال حياة بيكار لأول مرة بشكل كامل من أرشيف وزارة الثقافة، ومذكراته، وقد كان شاغلى الأول أن أعثر على إجابات على العديد من الأسئلة».

وأعلن «السمري» نيته في إصدر كتاب يروي قصة بيكار وتراثه، وعن المقتنيات، قال: «أتمنى ضمها إلى مشروع متحف الخالدين الذي تتبناه وزارة الثقافة، لصونها من الضياع، ولتكون متاحة للباحثين»، مؤكدًا أن هذه الموروثات لا تقدر بثمن.