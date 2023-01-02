ارتفاع إنتاج الحديد في مصر 13.5% خلال نوفمبر 2022

بلغ إجمالي إنتاج حديد التسليح محليا في نوفمبر الماضي 758.6 ألف طن، مقارنة بـ 668 ألف طن في أكتوبر بزيادة 90.6 ألف طن، وبنسبة نمو 13.5% على أساس شهري، ومقارنة بـ733 ألف طن في نوفمبر 2021، بنسبة ارتفاع 3.4% على أساس سنوي، وفقا للبيانات التي أرسلتها مصانع الحديد لقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين.

إنتاج الشهور السابقة

وكشفت البيانات أن إنتاج مصانع حديد التسليح في شهر سبتمبر 799.8 ألف طن، كما بلغ أغسطس الماضي بلغ 799.8 ألف طن، كما بلغ إنتاج الحديد في شهر أبريل بلغ 736.8 ألف طن، ثم ارتفع في مايو إلى 811.7 ألف طن، ثم انخفض في يونيو إلى 671.7 ألف طن، وهبط بعدها إلى 541.4 ألف طن في يوليو الماضي.

وفقا للبيانات، شهد شهر مارس الماضي أعلى إنتاج على الإطلاق في تاريخ صناعة الحديد المحلية، إذ أنتجت المصانع 900.8 ألف طن، ارتفاعا من 646 ألف طن في يناير، و671.6 ألف طن في فبراير.

وكانت مبيعات حديد التسليح المحلية حققت أعلى معدلات لها على الإطلاق في شهر أغسطس الماضي، بكميات لامست حاجز المليون طن تقريبا، ما أرجعه عاملون في السوق إلى ارتفاع الطلب من جانب التجار، الذين لجأوا إلى التخزين خشية من ارتفاع أسعار الخامات عالميا، ومن تقلبات سعر الصرف، فضلا عن وجود طلب من جانب الأفراد، والمشروعات القومية.

أسعار خام الحديد عالميا

يأتي ذلك في وقت شهدت أسعار مدخلات إنتاج صناعة الصلب تباينا في تعاملات آخر أيام العام 2022، إذ واصلت أسعار خام الحديد والخردة ارتفاعها فيما تراجع أسعار البيليت بشكل طفيف عالميا، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية بلغت أسعار الخردة 401 دولار للطن، كما ارتفعت أسعار خام الحديد لتسجل 116دولار للطن، مقارنة بـ 111 دولارا للطن في تعاملات الأسبوع الماضي.