مصانع حديد التسليح تعلن أسعار بيع منتجاتها في ديسمبر الجاري

أعلنت مصانع حديد التسليح المحلية، أسعار بيع منتجاتها لشهر ديسمبر الجاري، وأبلغت مجموعة عز عملائها عبر رسالة نصية عن أسعار البيع، مطلع شهر ديسمبر، مسجلة 20450 جنيها للطن تسليم أرض المصنع شاملًا ضريبة القيمة المضافة، مقابل 19650 جنيهًا بداية نوفمبر الماضي.

وكشفت مجموعة بشاي في بيان لها، عن أسعار شهر ديسمبر بقيمة سعرية 21205 جنيهًا للطن، وكذلك خاطبت شركة السويس للصلب عملائها بالأسعار الجديدة اعتبارًا من اليوم، والتي سجلت كسعر أرض المصنع 20350 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، مقابل 19550 جنيهًا الشهر الماضي.

أسعار شركة الجيوشي للصلب

وأفصحت شركة الجيوشي للصلب عن أسعارها لشهر ديسمبر مسجلةً 20300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع مقابل 19200 لأسعار شهر نوفمبر، وسجلت أسعار شركة حديد المصريين، وفق رسالتها النصية لعملائها للأطوال واللفائف، 20350 جنيها للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة مقابل 19550 مطلع الشهر الماضي.

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أسعار شركة حديد الجارحي

ومن جهته، أعلنت شركة حديد الجارحى تسليم منتجاتها بأرض المصنع بسعر 21100 جنيه وفق أسعار ديسمبر، مقابل 19400 جنيه في نوفمبر، وسجل حديد المراكبي 20330 جنيه للطن أطوال ولفائف تسليم مصانعها بالسادس من أكتوبر شامل ضرائب القيمة المضافة مقابل 19550 جنيه قبل شهر، فيما تراوحت أسعار المصانع الاستثماري وفق أسعار شهر ديسمبر ما بين 19500 و20 ألف جنيه للطن الواحد.

وأرجع المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، إن الأسعار الجديدة جاءت في ظل تقلبات الأسواق، وارتفاع التكلفة الإنتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ومصروفات التشغيل الأخرى.

وكانت أسعار خام الحديد شهدت ارتفاعات على المستوى العالمي، خلال الفترة الماضية، لتتجاوز سقف الـ100 دولار، ما جاء في ظل اتجاه الصين لتخفيف قيود كورونا، وإطلاق حزمة تحفيز للاقتصاد.