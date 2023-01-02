وزارة التجارة: تراجع أغلب أنواع زيوت الطعام عالميا في نوفمبر

رصد تقرير حكومي صادر عن وزارة التجارة والصناعة تراجع أغلب أسعار زيوت الطعام عالمياً خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021.

وقال التقرير الذي أعدته الوزارة حديثا تحت عنوان «اتجاهات أسعار أهم السلع العالمية» إن أقصى انخفاض حدث كان في سعر زيت النخيل، حيث بلغت نسبة التراجع 48.2%، ليصل إلى 1061 دولارا للطن، مقارنة بـ 2050 دولارا للطن في نوفمبر 2021، تلاه انخفاض أسعار كل من زيت جوز الهند، وزيت دوار الشمس، بنسبة 28.4%، و4.8%.

تقرير منظمة الأغذية والزراعة

ونقل التقرير عن منظمة الأغذية والزراعة «فاو» أن تراجع سعر زيت النخيل جاء تزامنا مع ارتفاع الإنتاج الموسمي في دول جنوب شرق آسيا، كما يرجع انخفاض سعر زيت دوار الشمس إلى زيادة إمدادات التصدير من منطقة البحر الأسود مع تراجع الطلب.

وارتفع سعر زيت فول الصويا بنسبة 14.4% ليصل إلى 1651.6 دولار للطن خلال شهر نوفمبر مقارنة بـ 1442.9 دولار للطن في 2021.

رغم الانخفاض في نوفمبر، فقد ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي فوق مستوى 4100 رينجيت ماليزي للطن في ديسمبر، نتيجة وجود دفعات إشارات الطلب القوي على الصادرات للمستثمرين.

صادرات منتجات زيت النخيل الماليزي

وأظهرت بيانات شركات مسح البضائع أن صادرات منتجات زيت النخيل الماليزي للفترة من 1: 25 ديسمبر ارتفعت بنسبة 2.6% عن الشهر السابق لتصل إلى مليون و224 ألفا و122 طنا، كما خففت الصين، أكبر مشترٍ للزيوت، قيودها المتعلقة بفيروس كورونا بشكل أكبر، ما زاد الآمال في التعافي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم مع تقديم توقعات متفائلة للطلب.

وكانت منصة تريدينج إيكونوميكس توقعت أن يتم تداول زيت النخيل عند 3664.54 رينجيت ماليزي للطن بحلول نهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 3209.92 في غضون 12 شهرًا.