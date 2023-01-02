وزير التعليم يعلن مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. 30% للفهم

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المواصفات الفنية للورقة الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة 2023، موجهًا بضرورة أن تقيس الأسئلة القدرات العقلية، ونواتج التعلم الحقيقية، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية ارتباط أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30%؜ للفهم و40%؜ للتطبيق و30%؜ لحل المشكلات والإبداع، وهو ما يعكس حرص الوزارة على حصول الطالب المجتهد على حقه حفاظًا علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع خبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومنسقي المواد ومسئولي بنوك الأسئلة للمواد المختلفة، وحضر الاجتماع الدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والقيادات التربوية؛ وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالوزارة، والمشرف العام على الإدارة العامة للامتحانات، فضًلا عن حضور منسقي المواد ومسئولي بنوك الأسئلة للمواد المختلفة.