«المصريين بالخارج»: إطلاق مبادرات جديدة لدعم المغتربات

كشف المستشار محمد علوان، أمين عام مساعد أمانة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالحزب العربي، والأمين العام بالسعودية، أن هناك عددا من المبادرات التي يتم إطلاقها بهدف تقديم الدعم للمصريات المغتربات بالمملكة العربية السعودية، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية إطلاق أول مبادرة تحمي شؤون المصريات المغتربات بالخارج في السعودية، تحت عنوان «يلا نعيشها بسعادة»، التي تستهدف تقديم الدعم النفسي والتوعية بكل ما يخص المرأة المصرية بالخارج.

تستهدف المصريات المغتربات في السعودية

وأشار الأمين العام بالسعودية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أنه يتم الإعداد لإطلاق مبادرة جديدة تستهدف المصريات المغتربات في السعودية، تحت عنوان «توعية المصريات بالخارج»، خلال هذه الأيام بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف «علوان»، أن محاور المبادرة الأولى التى تختص بشؤون المغتربات في الخارج، تدور حول الدور التوعوي لبعض المصريات المقيمين والعاملين داخل الدول المضيفة، من خلال متخصصين الصحة النفسية والإرشاد الأسرى ومتخصصين من الأزهر الشريف لدعم المغتربات المصريات بالخارج.

المحاضرات أون لاين عبر تطبيق «زووم»

وأوضح أمين عام مساعد أمانة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالحزب العربي، أن كل مبادرة يتم إطلاقها تتكون من أكثر من محاضرة، لكل منها عنوان معين، وتكون تلك المحاضرات أون لاين عبر تطبيق «زووم»، عبر جروب بموقع التواصل الاجتماعى «واتس آب»، كى يتم تداول الأسئلة والتوصيات التى تنتج عن المحاضرة.

وأكد «علوان» على التواصل المستمر مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بقيادة السفيرة سها جندي، للإطلاع على آخر المستجدات، والقيام بعرض المقترحات والشكاوي، التى يتعرض لها أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية.