وزارة الهجرة تتابع حالة سيدة مصرية تعرضت لحادث سيارة في عمان

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، شكوى من حجاجي عبد الحكم عبد الحليم، بوقوع حادث سيارة لشقيقته سحر عبد الحكم عبد الحليم التي تعمل معلمة في عمان، ومحجوزة بمستشفى الرستاق في محافظة جنوب الباطن، وفي حالة حرجة، وتخضع لرقابة الأجهزة الطبية وفي غيبوبة كاملة منذ عشرة أيام.

وزارة الهجرة تتواصل مع السفارة المصرية بمسقط

وطالب «حجاجي» بنقل شقيقته إلى المستشفى السلطاني فى مسقط أو المستشفى الجامعي فى عمان على نفقته الشخصية؛ لما بها من إمكانيات قادرة على علاج شقيقته، مشيرًا إلى تواصله مع السفارة المصرية بعمان ولكن لم يتم الاستجابة له.

وعلى الفور، تواصلت وزارة الهجرة مع السفارة المصرية بمسقط، وأكد خالد راضي، سفير مصر في سلطنة عُمان، أن السفارة المصرية تتابع الحادث منذ اليوم الأول مع أعضاء الجالية بمحافظة جنوب الباطن، بجانب التواصل المستمر مع الطبيب المعالج.

وأكد «راضي» أنه نظرًا لصعوبة الحالة، انتقل طبيب استشاري من مسقط للتدخل الجراحي، والحمد لله تحسنت الحالة، إلا أن وضعها ما زال لا يسمح بالنقل، بحسب توصيات الأطباء، مضيفًا أن أحدًا من أسرتها، لم يتواصل مع السفارة حتى الآن.

حضور شقيق المصابة إلى عمان

وأشار إلى أن شقيق المصابة، حضر إلى عمان بعد التواصل مع أبناء الجالية بالمحافظة التي وقع بها الحادث، مؤكدًا أن مستشفى الرستاق جيد، والمحافظة الذي تقع فيه تعد من أكبر محافظات السلطنة، وبها أطباء مصريين وعمانيين متميزين جدًا.

وأضاف أنه في حالة استقرار الرأي الطبي على إمكانية نقلها، فسيتم التدخل الفوري والقيام بذلك.