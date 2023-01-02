«تعليم القاهرة» تشدد على الإدارات بسرعة إرسال احتياجاتها من ورق الإجابة

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، بتلافي أي مشكلات خاصة بورق الإجابة للشهادة الإعدادية وامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

ورق الإجابة للشهادة الإعدادية

وشددت المديرية على سرعة إرسال كل إدارة تعليمية احتياجاتها من ورق الإجابة للشهادة الإعدادية، بحيث يتثنى للمديرية مخاطبة المطابع الأميرية لسرعة توفيرها.

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إطلاق مسابقة المدرسة المنتجة مشروعي مستقبلي، لجميع الطلاب والمعلمين في جميع المدارس الحكومية والرسمية بجميع مراحل التعليم للعام الدراسي 2023.

مسابقة المدرسة المنتجة

وأكدت أن الهدف من المسابقة نشر ثقافة المدرسة المنتجة واكساب الطلاب مهارات وحرف يدوية مفيدة، وتبادل الخبرات وتوفير واجهة مشرفة واسعة؛ لعرض منتجات الطلاب وتحقيق عوائد مادية للطلاب والمشرفين المشاركين في المشروعات، بالإضافة إلى تحقيق عوائد مادية للمدرسة لمواجهة متطلباتها، وتوفير منافذ تسويقية؛ للعمل على تسويقها في جميع المدارس والإدارات التعليمية وتهدف المدرسة المنتجة:

- تعميق روح الانتماء والولاء، وحب الوطن القائم على الإدراك الواعي التوازن بين الحقوق والواجبات.

- تأكيد الهوية المصرية بالحفاظ على التراث والحرف اليدوية.

- إعداد جيل جديد يتميز بالإبداع والابتكار في مجال ريادة الأعمال.

- جعل المدرسة المنتجة أحد المحاور الأساسية في خريطة التعليم وربطها ربط المباشر باحتياجات السوق المحلية، وتلبيه احتياجات البيئة المحيطة.

- بناء الشخصية المتكاملة للطالب بأسلوب علمي وتربوي من خلال إتاحة الفرصة لممارسه الطالب لجميع أنشطة ومشروعات الوحدة المنتجة.

- حسن توظيف جميع الإمكانات المتاحة بالمدرسة في توفير مناخ مناسب أمام الطلاب والبيئة المحيطة بالمدرسة في اكتساب المعارف والمهارات الخاصة في مجالات (الفنون الموسيقى -التكنولوجيا- التربية الرياضية -الإنتاج الصناعي- والإنتاج الزراعي.. إلخ).

- توفير مناخ مناسب للتنافس الشريف بين الطلاب لتحقيق طموحاتهم الشخصيه في إطار أخلاقي وتربوي.