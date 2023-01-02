«اتحاد الصناعات»: طرح الأرز والسكر والزيت و3 آخرين ببورصة السلع قريبا

كشف رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، رجب شحاته، عن قرب طرح عدد من السلع الغذائية بالبورصة السلعية للتداول، أبرزها «الأرز والسكر والزيت والدقيق والفول والعدس».

وأضاف أنَّ البورصة السلعية تستعد في يناير لاستقبال طروحات عدد من السلع الاستراتيجية، وأغلبها مواد غذائية وحبوب، لبدء تداولها، كاشفاً عن أسماء بعض منها مثل «الأرز» و«السكر» و«الزيت» و«الدقيق» و«الفول» و«العدس».

وأضاف «شحاته» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ البورصة السلعية باستقبال تلك السلع ستنشط ويزداد حجم تداولاتها، كما سينعكس ذلك بالإيجاب على أسعار السلع الغذائية والحبوب نتيجة عاملي «الوفرة» و«الشفافية» المحققين من الطرح.

تراجع كبير لأسعار السلع الأساسية

فيما أشاد بتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع بالمواني المصرية وخاصة السلع الاستراتيجية والغذائية الأساسية ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، لتشغيل جميع المصانع لمختلف الصناعات، الأمر الذي حقق الوفرة بالأسواق وخفض الأسعار.

وتابع: «أعطى محافظ البنك المركزي المصري للبنوك تعليمات بتدبير العملة الصعبة للمستوردين، بجانب الإفراج عن كميات هائلة من الحبوب لجميع الأصناف؛ الذرة وفول الصويا والقمح، وتوجيهها إلى طرحها للبيع بالأسواق وتوصيلها للمصانع».

الذرة تهبط إلى 11 ألف جنيه للطن و«الصويا» تفقد 8 آلاف

ومن جهة أخرى، كشف رئيس الشعبة، عن انخفاض أسعار الذرة اليوم لتهبط إلى مستويات 11,5 و11 ألف جنيه للطن بدلاً من 15,5 ألفا، فيما تراجع سعر طن فول الصويا إلى 22 ألف جنيه وهو انخفاض غير مسبوق منذ بداية الأزمة ليخسر 8 آلاف جنيه من سعره دفعه واحدة والقمح يباع بسعر 10 آلاف جنيه للطن ومستقر بعد طرحه ببورصة السلع، وكذلك بالنسبة لسوق قطع الغيار الذي تراجعت أسعاره بشكل كبير.

وأكد ضرورة متابعة الجهات المعنية توفير مستلزمات الإنتاج بصفة مستمرة، خاصةً وأنَّ قطاع مثل الحبوب الغذائية حيوي للمصنعين والتجار وجميع العاملين بالمنظومة وكذلك للمستهلك وهو من السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها، مضيفا: «المواد الغذائية الأخرى، بخلاف الحبوب، شهدت أيضا إفراج جمركي لكن ليس بنفس الكميات».