حالة الطقس في مدن القناة غدا.. شبورة صباحا وأمطار مساء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس غد الثلاثاء موضحة أنه سيشهد أمطارًا رعدية خلال المساء على مدن القناة مع تكون الشبورة المائية صباحًا.

شبورة وأمطار متوسطة ورعدية

كشف البيان الصادر عن هيئة الأرصاد أن مدن القناة السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، تشهد الثلاثاء سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة إلى رعدية بنسبة حدوث 40% مع تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة، مع انتشار الغيوم بشكل جزئي.

وذكر البيان أن مدن القناة تشهد الثلاثاء طقس باردا صباحا وليلا

درجات الحرارة المتوقعة في مدن القناة

السويس 20 العظمى أما الصغري 10.

الإسماعيلية 21 العظمى والصغري 10.

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط غدا الثلاثاء تكون معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية شرقية.

فيما يشهد البحر الأحمر حالة بين خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ومترين إلا ربع واتجاه الرياح شمالية غربية.