شبورة كثيفة واضطراب البحر وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف طقس مدن القناة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات الخبراء لطقس محافظات القناة، غدًا، حيث تتكون الشبورة المائية صباحًا، ويشهد البحر المتوسط اضطرابًا، كما يسود طقس بارد ليلًا.

شبورة صباحًا وغيوم جزئية على مدن القناة

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد محافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، طقسًا لطيفًا نهارًا باردًا فى الصباح الباكر، وفي الليل مع انتشار الغيوم، بشكل جزئي، وتكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة الثلاث.

حالة المتوسط معتدل إلى مضطرب

أشار البيان إلى أن حالة البحر المتوسط المتوقعة غدًا، تكون بين معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج به يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر، معتدلة واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف.

وعن درجات الحرارة المتوقعة في محافظات القناة، أوضح أن السويس العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، الإسماعيلية العظمى 21، أما الصغرى 10 درجات، بور سعيد العظمى 20، والصغرى 13 درجة مئوية.