الأرصاد تكشف طقس مدن القناة أول يوم في 2023: شبورة مائية وبرودة ليلا

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس غداً الأحد أول أيام العام الجديد 2023، في مدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، حيث يستمر تكون الشبورة المائية صباحا.

توقعات الأرصاد لطقس الأحد في محافظات القناة

وجاءت توقعات الخبراء لطقس الأحد في محافظات القناة بأن تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى محافظات القناة الثلاث وكذلك بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى شمال ووسط سيناء والسواحل الشمالية والوجه البحري وأن يسود محافظات القناة طقس لطيف نهاراً بارد في الصباح الباكر وفي الليل.

وأشار البيان إلى أن درجات الحرارة المتوقعة الأحد في السويس العظمى 20 والصغري 10، الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 10، بورسعيد 20 العظمى أما الصغرى فهي 13 درجة مئوية.

حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة والأحمر ومعتدلة

ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط غدا الأحد أول أيام العام الجديد 2023، بأن تكون بين مضطربة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين مترين إلى مترين ونصف واتجاه الرياح شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية شرقية وشمالية غربية.