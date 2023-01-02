حبس عاطلين بتهمة الاتجار في الحشيش والأفيون بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق، صباح اليوم الاثنين، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، بعدما ضُبطا بكمية كبيرة خلال حملة أمنية مكبرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وناقشت جهات التحقيق المتهميّن فيما تم ضبطه بحوزتهما، وواجهتمها بتحريات ضباط مكافحة المخدرات حول نشاطهما في بيع المواد المخدرة بنطاق مركز الإسماعيلية.

وضبطت الشرطة ضمن المتهمين أحد العناصر الإجرامية الخطرة، وله معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، ونجحت في ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات.

ضبط عاطل بأفيون وحشيش

واستهدفت مأمورية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد التجار، وضبطته حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات، وكمية لمخدر الأفيون.

حملات أمنية في الإسماعيلية

وتشهد محافظة الإسماعيلية حملات أمنية مكبرة خلال الفترة الحالية، تستهدف المراكز والمناطق التي يتردد عليها تجار المواد المخدرة للقضاء على بؤر بيع المخدرات في المحافظة.

ووجهت مديرية أمن الإسماعيلية بالتعاون مع قطاعات الأمن الوطني ومكافحة المخدرات ومصلحة الأمن العام العديد من الضربات الأمنية لمروجي المخدرات، وضبطت العديد من مصانع إعادة تدوير الهيروين بمناطق فايد والقنطرة غرب وأبوصوير.