ضبط 4 تجار مخدرات في حملات أمنية مكبرة بالإسماعيلية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة القناة وسيناء الشمالية، في ضبط 3 من كبار تجار ومروجي المواد المخدرة بالإسماعيلية خلال حملة أمنية مكبرة بنطاق المحافظة.

وضبطت الحملة كميات كبيرة من مخدر الحشيش وصلت إلى 200 طربة، فيما تم ضبط كمية كبيرة من مخدر الهيدرو ومخدر الأفيون بحوزة المتهمين قبل توزيعها على صغار التجار.

سقوط عاطل بـ 100 طربة حشيش

واستهدف ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الإسماعيلية أحد التجار خلال تواجده بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بنطاق مركز القصاصين، بعد تأكيد التحريات تسلمه لشحنة كبيرة من الحشيش.

وضبطت المأمورية المتهم وبحوزته 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت قرابة 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالي من حصيلة البيع وهاتفي محمول، وتحفظت الشرطة على المضبوطات.

ضبط متهم بحوزته مخدر الهيدور

واستهدفت مأمورية مكبرة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، ونجحت في ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات.

ضبط عنصرين بأفيون وحشيش في الإسماعيلية

كما نجحت المأمورية في استهداف شخص ثالث حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات وكمية لمخدر الأفيون.

كما تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته كمية لمخدري الهيروين والحشيش وسلاح أبيض ومبلغ مالي من حصيلة البيع.

العقوبة تصل إلى المؤبد أو الإعدام

وقال محمد عبد الهادي، محام، إن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة تصل إلى الإعدام أو السجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وأضاف أن كل من أدار مكانا لتعاطي المواد المخدرة أو بيعها يعاقب بالإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.