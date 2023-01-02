صانعة محتوى تكشف لـ«السفيرة عزيزة» طريقة للتخلص من الطاقة السلبية

قالت رولا إمبابي، صانعة محتوى، إن طريقة العلاج باستجابة القنوات الحسية هي تجربة استرخاء جديدة عن طريق محفزات سمعية وبصرية يتعرض لها الإنسان تساعده على النوم، «في تجربة عبارة عن صوت أمواج البحر والنقر على الخشب وغيرها من الأصوات التي تساعد الإنسان على النوم السليم، ومع ذلك في بعض الأشخاص لديهم حساسية من الأصوات المهموسة».

أبحاث عالمية للنوم السليم

وتابعت خلال استضافتها في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية dmc، «في أبحاث عالمية وبحاول أدرسها تتعلق بطرق النوم السليم، وبتوضح تدريبات عملية ممكن نعملها عشان نقدر ننام كويس، وفي أجزاء في المخ بتحتاج لهدوء وراحة عشان نقدر ننام كويس ونعمل ارتخاء لعضلات المخ، وتساعدنا على النوم بشكل سليم».

المؤثرات السمعية أو البصرية

وأشارت إلى أن المؤثرات السمعية أو البصرية تساعد في تهيئة عقلية المشاهد أو المستمع إلى الهدوء والسكينة، إلى أن يصل لمرحلة النوم الهادئ السليم بعد توفر حالة مثالية من الاسترخاء.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن الإعلامية القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.