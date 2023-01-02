طقس الغد.. 24 مدينة في قائمة الأعلى برودة و10 أكثر دفئا و11 معتدلة

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية، المتضمن درجات الحرارة العظمى والصغري المتوقعة غداً الثلاثا عن أن 24 مدينة هي الأكثر برودة و10 مدن الأكثر دفئا و11 مدينة معتدلة.

المدن الأكثر برودة

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الثلاثاء بحسب بيان الأرصاد تكون المدن الأكثر برودة هي سانت كاترين ونخل 4 درجات مئوية، الأقصر 6 درجات، الوادي الجديد 7 درجات، سيوة والفيوم وبني سويف وسوهاج وقنا 8 درجات، أسوان وأبو سمبل وأسيوط والسلوم 9 درجات.

كما تضم قائمة المدن الأكثر برودة العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسماعيلية والسويس والمنيا 10 درجات، رفح وطنطا وشبين الكوم والزقازيق والمنصورة ودمنهور.

المدن الأكثر دفئا غدا

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة غداً الثلاثاء تكون المدن الأكثر دفئاً هي مرسي علم 25 درجة، شلاتين والطور 24 درجة ، أبو رماد وشرم الشيخ والغردقة وحلايب 23 درجة، نويبع ورأس سدر ورأس حدربة 22 درجة، طابا 21 درجة مئوية.

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى والصغري المتوقعة غداً تكون هناك 11 مدينة معتدلة منها القاهرة، بنها، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، العلمين الجديدة، وادي النطرون، مطروح، العريش.