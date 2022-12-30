21 مدينة الأكثر برودة ليلة رأس السنة منها القاهرة وأسيوط.. وكاترين تسجل 4 درجات

كشف بيان الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال طقس غدًا السبت، آخر أيام عام 2022، وليلة رأس السنة، بأن هناك 21 مدينة هي الأكثر برودة و9 مدن هي الأدفأ.

المدن الأكثر برودة ودرجة الحرارة بها 4 إلى 11 درجة مئوية

ووفقاً لبيان الأرصاد غداً السبت 31 ديسمبر تكون المدن الأكثر برودة هى كاترين 4 درجات مئوية، ونخل 5 درجات، وأسيوط 6 درجات، والمنيا سوهاج 8 درجات، وسيوة والفيوم وبني سويف وقنا والأقصر والوادي الجديد 9 درجات.

كما تضمنت قائمة الأكثر برودة، القاهرة وأبو سمبل وأسوان 10 درجات، والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر، والسويس، المنصورة ،السلوم، رفح، الطور».

المدن الأكثر دفئا في رأس السنة

بحسب توقعات درجة الحرارة العظمى، تكون المدن الأكثر دفئا هي شلاتين 25 درجة، وشرم الشيخ، ومرسى علم، وأبو رماد وحلايب 23 درجة، ورأس سدر، والغردقة ورأس حدربة 22 درجة، وكفر الشيخ ونويبع و21 درجة مئوية.

15 مدينة معتدلة غداً السبت

وتشهد 15 مدينة من إجمالي 45 مدينة طقسا معتدلا، السبت منها «الإسكندرية وطنطا والإسماعيلية وبورسعيد والعريش ومرسى مطروح».