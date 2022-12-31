27 مدينة في قائمة الأكثر برودة خلال اليوم الأول من العام الجديد 2023

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والمتضمن توقعات الخبراء بدرجات الحرارة العظمى والصغري أن 27 مدينة في قائمة الأكثر برودة غداً الأحد أول أيام العام الجديد 2023 و11 مدينة هى الأكثر دفئاً.

المدن الأكثر برودة تتراوح درجة حرارتها بين 3 إلى 11 درجة مئوية

وفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غداً الأحد أول أيام العام الجديد، فإن المدن الأكثر برودة هي نخل 3 درجات وسانت كاترين 4 درجات وأسيوط 6 درجات والمنيا 7 درجات وبنى سويف والفيوم وسوهاج 8 درجات، سيوة وقنا والأقصر والوادى الجديد 9 درجات.

كما تضم قائمة الأكثر برودة غداً الأحد القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسماعيلية والسويس والسلوم وأبو سمبل 10 درجات، وبنها ودمنهور والمنصورة والزقازيق وشبين الكوم وطنطا ورفع والطور وأسوان 11 درجة مئوية.

المدن الأكثر دفئاً غداً الأحد.. منها شلاتين والغردقة

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة غداً الأحد تكون المدن الأكثر دفئاً هي شلاتين 25 درجة ورأس حدربة وأبو رماد وأسوان ومرسى علم والغردقة وشرم الشيخ وحلايب 23 درجة، ونويبع 21 درجة وطابا 20 ووادى النطرون.