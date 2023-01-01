25 مدينة في قائمة الأكثر برودة.. و10 مدن الأدفأ ومثلها معتدلة غدا

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والمتضمن توقعات الخبراء لدرجات الحرارة العظمى والصغرى، غدا، أن 25 مدينة ضمن قائمة الأكثر برودة، و10 مدن الأدفأ و10 مدن معتدلة.

ويبحث الكثيرون من قاصدي المحافظات والمدن المختلفة، عن حالة الطقس بالمحافظات المسافرين إليها، للحذر واتخاذ ما يلزم نحو تقلبات الطقس.

المدن الأكثر برودة درجة الحرارة، بها من 3 إلأى 11 درجة مئوية، ووفقا لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غدا، تكون قائمة المدن الأكثر برودة تضم 25 مدينة هى نخل 3 درجات، سانت كاترين 4 درجات، وأسيوط 6 درجات، والمنيا 7 درجات، سوهاج وبني سويف والفيوم 8 درجات، الأقصر وقنا والوادى الجديد وسيوة 9 درجات.

كذلك تضم قائمة المدن الأكثر برودة العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والإسماعيلية والسويس والسلوم وأبو سمبل 10 درجات ، دمنهور والمنصورة والزقازيق وشبين الكوم وطنطا ورفح والطور وأسوان 11 درجة مئوية

المدن الـ10 الأكثر دفئا منها شلاتين وشرم الشيخ والغردقة.

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة، تكون المدن الأكثر دفئاً غداً هى شلاتين 25 درجة مئوية، حلايب وشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وأبو سمبل وأبو رماد ورأس حدربة 23 درجة، رأس سدر22 درجة، ونويبع 21 درجة.