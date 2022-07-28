خبير: مصر تمتلك أفضل المقومات لريادة السوق العقاري العالمي

قال المهندس محمد رشدي الخبير والمطور العقاري، إن السوق العقاري المصري، متطور للغاية، ولدينا مقومات ومميزات لا تتكرر كثيرًا، حيث نمتلك موقعًا استراتيجيًا يطل على قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، وبحرين أحمر ومتوسط، ونهر النيل، بخلاف الحضارة المصرية القديمة، وهي جميعًا مميزات تجعل الاستثمار فى مصر ناجحًا ومطلوبًا وعليه إقبال غير مسبوق، مشيرًا إلى أننا أصبحنا اليوم لنا بصمة مختلفة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أوروبا، و«بنكبر كل يوم» بفضل جهود الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فالسوق العقاري المصري سيظل هو الملاذ الآمن لكل من يرغب في الاستثمار خلال السنوات القادمة.

رشدي: نمتلك أفضل المقومات لريادة السوق العقاري

وأضاف رشدي، خلال مائدة مستديرة لمناقشة أحدث مستجدات الاستثمار بالساحل الشمالي الغربي، والعين السخنة بالبحر الأحمر، بحضور الدكتور حسام الشرقاوي، أن سرعة الإنجاز في السنوات الأخيرة، في البنية التحتية، جعلت مصر في مكانة مختلفة، وجعل الإقبال على الاستثمار العقاري المصري غير مسبوق، مشيرًا إلى أن الدولة دشنت مشروعات طرق، وقطار سريع ومترو ومونوريل، في وقت واحد، لربط شرق البلاد بغربها، والشمال بالجنوب، وهي طفرة حقيقية تحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحسب لصانعي السياسات النقدية والمالية المصرية، والحكومة بشكل عام.

رشدي : نسعى جاهدين لتصدير العقار المصري للخارج

وقال رشدي: سنعزز من تواجدنا خلال الفترة المقبلة بالسوق العقاري المصري، وسنسعى جاهدين لتصدير العقار المصري للخارج، وسنسلط الضوء على المشروعات القومية والتنموية بالساحل الشمالي الغربي، وتحديدًا مدينة رأس الحكمة، ومدينة العين السخنة، بهدف توفير حياة عصرية متكاملة الخدمات المميزة والذكية.

وتابع، السنوات القادمة ستشهد المزيد من الإقبال على السوق العقاري المصري، للاستفادة من البنية التحتية، التي دشنها الرئيس السيسي خلال السنوات الثماني الماضية، والتي تمثل مدة وجوده على رأس النظام الجديد، الذي وعد بجمهوربة جديدة، وأوفى بوعده.