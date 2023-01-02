قناة الحياة تستعرض جانبا من أعمال وحيد حامد في الذكرى الثانية لوفاته

استعرضت فضائية الحياة، فيلما تسجيليا مختصرا من أعمال السيناريست الراحل وحيد حامد في الذكرى الثانية لوفاته، والتي تحل اليوم من كل عام، وقد أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكان من بينها مسلسل العائلة عام 1994، وفيلم آخر الرجال المحترمين عام 1984، وأحلام الفتى الطائر عام 1978، وأوان الورد عام 2000، والإرهاب والكباب عام 1992، والمنسي عام 1993، والبشاير عام 1987، ودم الغزال عام 2005، والراقصة والسياسي عام 1990، واضحك الصورة تطلع حلوة عام 1998.

غياب الكاتب الكبير وحيد حامد

ومر عامان على غياب الكاتب الكبير وحيد حامد في نفس هذا اليوم عام 2021؛ وعلى الرغم من ذلك أعماله الفنية حاضرة ولها تأثير كبير في نفوس محبيه وعاشقي الفن الهادف، إذ تظل كلماته عالقة في أذهان الجميع.

الكاتب الكبير وحيد حامد اختار قبل رحيله أن يلتقي جمهوره العريض، ويلقي عليهم كلماته الأخيرة التي أبكت الجميع، وكان هذا خلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.