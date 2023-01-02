تجهيز 11 موقعا لمعارض أهلا رمضان 2023 في قنا

قال أحمد السيد عبد اللطيف، وكيل وزارة التموين في محافظة قنا، إن المديرية والإدارات التابعة لها في مدن المحافظة المختلفة، بالتعاون مع الغرف التجارية، يجرون الاستعدادات النهائية لإقامة معارض بيع السلع الغذائية الخاصة بمعارض «أهلا رمضان» وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية ووزير التموين ومحافظة قنا.

معارض أهلا رمضان 2023 بمحافظة قنا

وأوضح لـ«الوطن» أن عدد معارض أهلاً رمضان بقنا نحو 11 معرضا في كل مدن المحافظة لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق الحرة بنسبة لا تقل عن 20%.

وأشار وكيل وزارة التموين بقنا إلى إن أماكن المعارض سوف تكون معروفة للمواطنين في مدن محافظة قنا، ولها كل أنواع السلع الغذائية وسوف تكون في متناول الجميع ، مؤكدا أنه المديرية قاربت على إقامتها خلال هذه الأيام.

وأكد أن الهدف من إقامة معارض اهلا رمضان 2023، هو انحياز الدولة للمواطنين بتقديم جميع السلع في أماكن بأسعار عادلة أي يعني بهامش ربح بسيط، ومحاربة جع التجار الذي يغالون في الأسعار، والذي يتم مخارته من خلال الحملات المستمرة، إضافة أن الفترة المقبلة سوف تشهد توافر الاسعار بأسعار مخفضة وخاصة مع الافراجات الجمركية للسلع بشكل مستمر.

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 بمحافظة قنا

- ميدان الساعة في مدينة قنا

- شارع المحطة وشارع المركز في دشنا

- مدينة قوص

- مدينة نجع حمادي

- مدينة فرشوط

- مدينة أبوتشت

- مدينة قفط

- مدينة قفط