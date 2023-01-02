قناة الحياة ترصد سير العمل بمحطة معالجة الحامولي بقرية الريان في الفيوم

عرضت قناة الحياة فيديو يرصد مواصلة العمل بمحطة معالجة الحامولي، بقرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، والتي تعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، وتجرى الاستفادة منها في استصلاح وزراعة 20 فدانًا، وتخدم قرى الريان وشعلان رواق والمقراني و35 تابعا.

مياه صالحة لري النباتات غير المثمرة

وقال المهندس أحمد نادر، مدير مشروح محطة المعالجة، إن محطة تنقية المياه تتسع لـ15 ألف متر معكب يوميا، وتعمل بشكل ثنائي وتنتج مياه صالحة لري النباتات غير المثمرة، لافتا إلى أنه جرى تنفيذ 90% من أعمال المحطة، وخلال الفترة المقبلة يجرى الانتهاء من الأعمال المدنية بالكامل وتسليمها للعمل الميكانيكي.

10 آلاف متر مكعب في المرحلة الأولى

ومن جهته، أوضح المهندس عبد الرحمن علي، مهندس بالمشروع، أن المحطة يجرى تشغيلها بعد عام وستنتج المرحلة الأولى 10 آلاف متر مكعب، والمرحلة الثانية 15 ألف متر مكعب في اليوم.