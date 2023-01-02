قناة الحياة تستعرض استمرار العمل بمشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة في أبو مناع بقنا

استعرضت قناة الحياة، استمرار العمل في مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة في قرية أبو مناع غرب ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز دشنا بمحافظة قنا، والمقام على مساحة 900 متر مربع، ومكون من دور أرضي وطابق علوي، ويخدم 75 ألف نسمة، ويضم ورشا لتدريب المرأة ومحو الأمية وحضانة وصالة ألعاب ومركز مودة.

ويقدم مركز تنمية الأسرة في قرية أبو مناع، خدمات العلاج الطبيعي وورش تدريب ذوي الهمم ووحدة تخاطب ومعرض منتجات.

3 فصول ومركز للعلاج الطبيعي

وقال المهندس محمد عبد المحسن، مدير المشروع، إن المركز يخدم 75 ألف نسمة من أبناء القرية ويقدم خدمات الحضانة من 3 فصول ومركز للعلاج الطبيعي وصالة ألعاب رياضية، ومركز لتأهيل المعاقين، كما يقدم خدمة التدريب على الأعمال اليديوية وتسويق المشغولات اليدوية.

توفير 500 فرصة عمل

وأوضح أن مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة في قرية أبو مناع غرب وفر 500 فرصة عمل لأهالي قرى مركز دشنا، واستمرار العمل في مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بقرية أبو مناع غرب ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز دشنا.