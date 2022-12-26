جدول امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي في الفيوم.. تبدأ 9 يناير

أعلنت إدارة الامتحانات وشؤون الطلاب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 /2023 للصف الرابع الابتدائي، موضحةً أنّ هذه الجداول هي النهائية والمعتمدة، وأنّ كل ما نشر قبل ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي محافظة الفيوم، والتي تنطلق 9 يناير المقبل، وتستمر حتى 14 من الشهر نفسه.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 التيرم الأول

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، أنّ جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 التيرم الأول، جاء كالتالي:

الاثنين 9 يناير.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة اللغة العربية في تمام الساعة 8.30 صباحًا، ويستمر لمدة ساعتين ونصف، حيث ينتهي الامتحان في تمام الساعة 11 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة نصف ساعة.

كما يؤدي التلاميذ امتحان تكنولوجيا المعلومات في تمام الساعة 11:30 صباحًا، ويستمر حتى الساعة 1 ظهرًا.

الثلاثاء 10 يناير.. يؤدي التلاميذ امتحان الدراسات الاجتماعية في تمام الساعة 8.30 صباحًا، ويستمر لمدة ساعة ونصف، حيث ينتهي في تمام الساعة 10 صباحًا، ثم يحصلوا على استراحة نصف ساعة.

كما يؤدي التلاميذ امتحان المهارات المهنية، والذي يبدأ في تمام الساعة 10:30 صباحًا، ويستمر لمدة ساعة ونصف، وينتهي في تمام الساعة 12 ظهرًا.

الأربعاء 11 يناير.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة العلوم في تمام الساعة 8:30 ويستمر لمدة ساعة ونصف على أن ينتهي في تمام الساعة 10 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة نصف ساعة.

كما يؤدي التلاميذ، امتحان التربية الدينية في تمام الساعة 10:30 صباحًا، ويستمر لمدة ساعة ونصف، وينتهي 12 ظهرًا.

الخميس 12 يناير.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة الرياضيات والذي يبدأ في تمام الساعة 8:30 صباحًا، ويستمر لمدة ساعة ونصف، على أن ينتهي في تمام الساعة 10 صباحًا.

السبت 14 يناير.. يؤدي التلاميذ امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ الساعة 8.30 صباحًا، وينتهي الساعة 10 صباحًا.

وشددت المديرية في بيانها، على أنّ امتحانات نصف العام للصف الرابع 2023، تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيرها.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري

على جانب آخر، جاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري 2023، كالتالي:

السبت 24 ديسمبر.. امتحان مادتي القرآن الكريم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الأحد 25 ديسمبر.. امتحان مادتي التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية.

الاثنين 26 ديسمبر.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الثلاثاء 27 ديسمبر.. امتحان اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 28 ديسمبر.. امتحان مادة الرياضيات.

الخميس 29 ديسمبر.. امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.