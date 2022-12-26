جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تناقش استعدادات امتحانات نصف العام

ترأس الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اجتماع مجلس إدارة الجامعة، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، وممثلي الإدارات المعنية بالجامعة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022-2023، بدءا من 2 يناير حتى 22 من الشهر ذاته.

جامعة طيبة التكنولوجية

ورحب رئيس الجامعة بأعضاء المجلس، مؤكدا أن جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر هي واحدة ضمن سلسلة من الجامعات التكنولوجية الجديدة في مصر، وانعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بمستقبل التعليم الفني، وإنجاز تحقق بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب من خلال إضافة برامج تكنولوجية مهنية جديدة، لتخريج طالب متميز مواكب لمتطلبات سوق العمل، والتطور التكنولوجي على مستوى العالم.

ووجه الدكتور عادل زين الدين، التهنئة لجميع منتسبي الجامعة على هذا الإنجاز الجديد الذي تحقق على أرض الأقصر، والحلم الذي بدأ يؤتى ثماره بإعلان بدء الدراسة بالجامعة في أكتوبر الماضي، موجها الشكر والتقدير لجميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز ولكل من عمل جاهدا بإخلاص وتفان لتحقيقه.

تسديد المصروفات الدراسية على مرتين

وناقش المجلس جدول الأعمال، حيث اعتمد قرار رئيس الجامعة الخاص بتسديد الرسوم الدراسية على مرتين خلال العام الدراسي، بواقع مرة كل فصل دراسي، إضافة إلى وقف جميع الإجازات خلال فترة الامتحانات، وذلك اعتبارا من يوم 1 يناير، وحتى نهاية أعمال الامتحانات، كما اعتمد تشكيل لجان الامتحانات، مثل لجان النظام والمراقبة، والإعداد والتنظيم، والحراسة والمطافي والحريق، والرعاية الطبية، وعمال الخدمات والتوجيه المالي والإداري والمطبعة، وتشكيل مجلس تأديب الجامعة للعام الجامعي 2022-2023.

كما اعتمد مجلس إدارة الجامعة، تشكيل لجان أسئلة الفصل الدراسي الأول، وكنترولات الفرقة الأولى، وتصميم ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة، وتشكيل لجنة إعداد جداول محاضرات الفصل الدراسي الثاني، وتكليف جميع أعضاء الهيئة المعاونة، بكليات الجامعة بأعمال المراقبات طوال فترة الامتحانات، دون اعتذار أو غياب.

واستعرض المجلس بروتوكولات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المختلفة والمعروضة على الجامعة.