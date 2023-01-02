مصطفى وزيري لقناة الحياة: التابوت العائد من أمريكا حجمه 3 أمتار وبداخله مومياء

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إن التابوت الأخضر المعلن عنه في مؤتمر وزير الخارجية اليوم، لكاهن يرجع للعصر المتأخر في الأسر الـ27/28/29 وحصل على لقب الكاهن المطهر لدى الملك، وأطلق عليه التابوت الأخضر لتميزه بهذا اللون.

تابوت الكاهن يصل حجمه إلى 3 أمتار

وأوضح «وزيري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن تابوت الكاهن يصل حجمه إلى 3 أمتار، مشيرا إلى أنه التابوت يحمل بداخله تابوتا آخر بداخله المومياء، وتمت محاولة الاستعادة منذ 2019 من خلال تجهيز الأوراق والمستندات الدالة على خروجه.

عودة التابوت لمصر

وأشار الدكتور مصطفى وزيري إلى أنه بالتعاون مع مكتب النائب العام المصري ووزارة الخارجية والمدعي العام الأمريكي أمكن عودة التابوت لمصر مرة أخرى، متابعا: «ملامح غطاء التابوت تشير إلى أنه ربما خرج من المنيا أو بني سويف، ومن خامة خشب جيدة، ولكنه يحتاج إلى ترميم دقيق».