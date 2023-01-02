استشاري مناعة لـ قناة الحياة: أوميكرون لديه 500 متحور آخر

قال الدكتور مجدي بدران، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إن هناك حالة عالمية من الملل والتخلي عن الإجراءات الاحترازية ومنها ارتداء الكمامة وتطهير الأيدى بالكحول والتباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن متحور أوميكرون لديه ما يقرب من 500 متحور، بما يعني أنه متحور خطير وسريع الانتشار يجب التعامل معه بمنتهى الحرص.

أعراض أوميكرون تشبه نزلات البرد

وأوضح «بدران» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن أعراض أوميكرون تشبه نزلات البرد من حيث التهاب الحلق والعطس والحمى الطفيفة فلا يمكن للمصاب به التفريق بينه وبين البرد، لافتا إلى أن المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل والحاصلين على تطعيم منذ فترة طويلة هما الفئات الأكثر تضررا من المتحور.

حصد قرابة الـ7 ملايين شخصا في 3 سنوات

وأشار استشاري أمراض الحساسية والمناعة إلى أنه لا يجب الثقة في فيروس من هذا النوع ويجب التعامل معه بحرص بعدما حصد قرابة الـ7 ملايين شخصا خلال الـ3 سنوات الأخيرة، متابعا: «حربنا على كورونا ما زالت مستمرة ويجب أن نحظر من الرصاصات الصديقة التي تصلنا عن طريق السلام باليد والتقارب».