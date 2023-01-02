بعد سيول السعودية.. إليك حالة الطقس في بعض الدول العربية

بعد وقوع سيول شديدة في المملكة العربية السعودية، يرغب الجميع في معرفة حالة الطقس في الدول العربية، خاصة بعد أيام قليلة من نزول الثلج في المملكة والكويت، في حادث نادر بالنسبة لدول الخليج التي تسجل درجات حرارة مرتفعة، ففي إحدى السنوات وصلت إلى أكثر من 45 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

أبوظبي 26 17 85 40

دبي 26 18 80 40

الشارقة 26 16 85 35

عجمان 25 17 90 40

أم القيوين 27 14 90 35

رأس الخيمة 27 14 90 40

الفجيرة 26 19 80 45

العـين 28 14 95 30

ليوا 27 14 90 45

الرويس 24 19 80 45

السلع 24 18 85 40

دلـمـا 24 19 85 45

طنب الكبرى 25 18 80 35

طنب الصغرى 25 18 80 35

أبو موس 25 19 80 35

درجات الحرارة في دول مجلس التعاون

وتشهد درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية 16 صباحا و12 مساءا، أما في البحرين فستكون 21 صباحا و 16 مساءا، وفي قطر ستكون غدا الثلاثاء 22 صباحا و 18 مساءا، وفي عمان 24 صباحا و 18 مساءا، وفي الكويت 19 صباحا و 13 مساءا.

درجات الحرارة في المغرب والجزائر وتونس

أما المغرب ستكون درجة الحرارة فيها في الصباح 19 درجة أما المساء ستصل إلى 14 درجة مئوية، وفي الجزائر عاصمة الجزائر ستكون درجة الحرارة في الصباح 19 درجة، أما المساء ستكون 8 درجات فقط، وفي تونس تسجل في الصباح 21 درجة وفي المساء 5 درجات.