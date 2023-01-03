إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بطنطا

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم، سيارة ميكروباص بمركبة تروسيكل، بشارع الجلاء، بمدينة طنطا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم ميكروباص وتروسيكل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف بلاغا من الأهالي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، ومركبة تروسيكل، بشارع الجلاء، بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وأسفر عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارتي إسعاف إلى محل الواقعه، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة شخصين بإصابات مختلفة ومتفرقة في الجسد، إثر تصادم سيارة ميكروباص بمركبة تروسيكل بشارع الجلاء، نتيجة السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

رفع آثار الحادث

كما جرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.