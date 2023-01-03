كشف غموض العثور على جثة سائق بأطفيح.. ثأر منذ 5 سنوات

تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط متهمين قتلوا سائقا إثر ثأر بينهم، وفروا هاربين، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، تلقى إخطارا من المقدم أحمد عز، رئيس مباحث أطفيح، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة بقرية كفر الواصلين بدائرة القسم.

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، بتوجه رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المتوفى كحيل محمد، 45 عاما، سائق، ومقيم كفر الواصلين، مصابا بكدمات وجروح متفرقة بالرأس على أثر خصومة ثأرية بين عائلة المتوفى كحيل وعائلة حرب بالقرية منذ 5 سنوات والتى توفيت على أثرها إحدى السيدات واتهم فيها المتوفى وحكم عليه فيها بالحبس لمدة ثلاث سنوات ونفذ عليه الحكم وأفرج عنه منذ ستة أشهر تقريبا.

تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، بالتحرى والفحص والوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد وضبط المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.