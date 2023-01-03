محافظة جنوب سيناء: ضم قرية رأس النقب والمطار إلى مدينة طابا

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مصر تحتفل في يوم 19 مارس من كل عام، بذكرى عودة طابا إلى مصر، عن طريق معركة التحكيم التي حسمت فيها مصر أحقيتها في العلامة 91.

وأضاف «فودة»، في تصريح لـ«الوطن»، أن مدينة طابا هي أصغر مدينة مصرية من حيث عدد السكان، لكنها درع مصر من ناحية الشرق، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطويرها، وضم قرية رأس النقب، ومطار طابا إليها بقرار جمهوري.

جداريات مسجد الصحابة

وقال محمد حسن رئيس مدينة طابا، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، شدد على ضرورة الاهتمام بتجميل وتطوير المدينة قبل احتفالات العيد القومي للمحافظة الذي يواكب ذكرى عودة طابا.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ مشروع جداريات مجسمة توضع بعض الإنجازات والمشروعات التي تمت في جنوب سيناء على أرض الواقع، موضحًا أنه جرى عمل مجسم لدير سانت كاترين ومسجد الصحابة بشرم الشيخ على سور حديقة طابا التي تقع في مدخل المدينة.

قرية رأس النقب

وأكد رئيس مدينة طابا أنه جرى الانتهاء من تطوير مكتب بريد رأس النقب والمجمع التعليمي وجار تطوير عدد من المنشآت بالقرية.

وتابع أنه جار تنفيذ مشروع بناء 120 بيتًا بدويًا جرى وضع حجر أساسها العام الماضي تنفيذ من قبل جهاز تعمير سيناء، موضحا أنه منذ انضمام قرية رأس النقب إلى جنوب سيناء وجه المحافظ بتحقيق مطالب الأهالي لتنمية القرية.