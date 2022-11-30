الانتهاء من تطوير مدرسة «رأس النقب» في طابا بتكلفة مليون و800 ألف جنيه

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ قرية رأس النقب التي أصبحت تابعة للمحافظة بقرار جمهوري، تشهد عملية تطوير شاملة في كافة المجالات، وجرى وضع أساس إنشاء 120 بيتًا بدويًا بالقرية لسد احتياجات المواطنين.

وقال «فودة» في تصريحات خاصة، اليوم الأربعاء، إنه عقد عدة لقاءات مع أهالي القرية لتحديد مطالبهم، التي تمثلت في توفير آبار للمياه، تطوير بعض المباني الحكومية الخدمية بالمدينة.

مدرسة رأس النقب

وأوضح «فودة» أنه من بين مطالب أهالي القرية، تطوير مدرسة رأس النقب للتعليم الأساسي والثانوي ، مشيرًا إلى أن اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وجه بضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لتطوير المدرسة تطويرًا شاملًا بتكلفة بلغت نحو مليون و800 ألف جنيه.

وتابع أن فرع الأبنية التعليمية بجنوب سيناء برئاسة المهندس حمودة نعمان، نفذ كافة أعمال التطوير في 4 شهور، موضحًا أن المدرسة تشمل مراحل التعليم الأساسي والثانوي التجاري.

12 فصلًا ومعمل متطور

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن مدرسة رأس النقب جرى تطويرها بشكل شامل، وتضم 12 فصلًا، وجرى إنشاء معمل متطور على أحدث الوسائل التعليمية الحديثة.

وقال إنه جرى تعلية السور الخاص بالمدرسة، بالإضافة إلى تطوير المكاتب الإدارية واستراحة مخصصة للمعلمين، وقدم المحافظ، الشكر إلى رئيس هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ مشروع التطوير في وقت قياسي.