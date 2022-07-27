إنشاء 120 بيتاً بدوياً بـ«رأس النقب» وسيارة متنقلة لتعديل البطاقات

أطلقت محافظة جنوب سيناء خطة لتطوير قرية «رأس النقب»، بموجب القرار الصادر عن رئيس الجمهورية العام الماضي، بشأن إعادة ترسيم الحدود بين محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث يتضمن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحمل رقم 424 لسنة 2021، ضم قرية «رأس النقب» ومطار طابا إلى الحدود الإدارية لمحافظة جنوب سيناء، بدلاً من محافظة شمال سيناء.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، أنه تم البدء في تطوير قرية «رأس النقب»، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشيراً إلى أنه يجري إقامة عدد من البيوت البدوية للمواطنين، ورفع كفاءة المباني الموجودة، بالإضافة إلى حفر المزيد من آبار المياه.

تخصيص الأرض لإقامة البيوت البدوية

وقال محافظ جنوب سيناء إن الجهاز المركزي للتعمير، برئاسة اللواء محمود نصار، سوف يتولى عمليات تطوير قرية رأس النقب، بتوجيهات من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مؤكداً أنه جرى تخصيص أرض لإقامة 120 بيتاً بدوياً كمرحلة أولى، وسيتم تسليم الأرض للمقاولين، للبدء في إنشاء هذه البيوت خلال الفترة المقبلة.

وأشار «فودة» إلى أن مساحة البيت البدوي تصل إلى 120 متراً مربعاً، ويتكون من صالة وغرفتين للمعيشة ومطبخ وحمام، إضافة إلى حوش لتربية الثروة الحيوانية، موضحاً أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية للقرية، بالإضافة إلى تطوير مركز الشباب بالقرية.

سيارة متنقلة لتغيير البطاقات الشخصية

وأكد اللواء خالد فودة أنه في إطار استكمال منظومة انتقال قرية رأس النقب، التابعة لمحافظة جنوب سيناء، جرى التنسيق مع الأحوال المدنية لإرسال سيارة متنقلة، لتعديل البطاقات الشخصية لأهالي القرية، ونقل محل الإقامة من محافظة شمال سيناء لتصبح جنوب سيناء، طبقا للقرار للجمهورية رقم 424 لسنة 2021.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن السيارة سوق تتواجد في قرية «رأس النقب» خلال الشهر المقبل، لتغيير البطاقات الشخصية للمواطنين، موضحاً أن المساحة الكلية التي تسلمتها محافظة جنوب سيناء بلغت نحو 237 كيلومتراً مربعاً، لتصبح مساحة مدينة طابا، بعد انضمام القرية ومطار طابا، حوالي 500 كيلومتر مربع.