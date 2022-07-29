رفع كفاءة مدرسة رأس النقب بتكلفة 1.9 مليون جنيه في جنوب سيناء

تقع قرية رأس النقب في منطقة صحراء النقب بوسط سيناء، يبلغ عدد سكانها نحو 1500 مواطن، كانت تابعة إلى محافظة شمال سيناء، وبعد القرار الذي أصدره الرئيس السيسي العام الماضي رقم 424 نقلت تبعيتها إلى محافظة جنوب سيناء مع المطار.

تسلمت محافظة جنوب سيناء القرية إداريا وجرى توقيع مذكرة الاستلام بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، وكان من بين المباني التي جرى استلامها مدرسة رأس النقب.

أهالي القرية ناشدوا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بعد الضم بتطوير القرية وبخاصة المدرسة ومركز الشباب، ووعد المحافظ بالتنفيذ.

مدرسة رأس النقب

قرية رأس النقب تضم مدرسة يطلق عليها اسم القرية نفسه «رأس النقب»، وهي للتعليم الأساسي «ابتدائي وإعدادي» بالإضافة إلى فصل ثانوي تجاري، المدرسة مقامة على مساحة تقدر بنحو 2600 متر مربع، وتضم 9 فصول بخلاف المعامل والمكتبة وغرفة المدرسين وغرف الإداريين.

المهندس حمودة نعمان وكيل وزارة الأبنية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى استلام مدرسة رأس النقب بعد نقل الكود من شمال سيناء إلى جنوب سيناء تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 424، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من عمليات الرفع المساحة للمدرسة، وضع مخطط التطوير والتوقيت الزمني.

تطوير مدرسة رأس النقب بتكلفة 1.9 مليون جنيه

أكد المهندس حمودة نعمان أن عملية رفع كفاءة وتطوير مدرسة النقب بلغت تكلفتها نحو 1.9 جنيه، مشيرا إلى أن التطوير شامل المدرسة بالكامل، وهي 9 فصول بالإضافة إلى الفراغات التكميلية.

وتابع أن الابنية التعليمية سلمت المدرسة للمقاول الأسبوع الماضي، وهي في الأساس تعليم أساسي ويوجد فصل تجاري بها، واختتم قائلا: «إن صيانة المدرسة ستكون شاملة، ومدة تنفيذ العملية 4 شهور فقط، مؤكدا أن المدرسة سوف تكون جاهزة للافتتاح في العام الدراسي الجديد 2022/2023.