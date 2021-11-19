هل تسقط فريضة صلاة الجمعة بسبب الطقس السئ؟.. الأزهر يجيب

أحيانا يجبر الطقس السئ بعض المسلمين على عدم الخروج لأداء صلاة الجمعة، وهو ما يطرح تساؤلا مهما يبحث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى محرك البحث «جوجل»، حول حكم عدم الخروج لصلاة الجمعة بسبب الطقس السئ، وهو ما يوضحه «الوطن» في هذه السطور.

حكم عدم الخروج لصلاة الجمعة بسبب الطقس السئ

وفي هذا الصدد قال الدكتور عبدالهادي زارع، عضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، إن المطر الشديد والطقس السئ، قد يكون مانعا لأداء المسلمين لصلاة الجمعة، وفي هذه الحالة على المسلمين أن يصلوا ظهراً في البيت بدل من الخروج لأداء صلاة الجمعة في المسجد.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «أنه يمكن ترك عدم الخروج لصلاة الجمعة وأدائها في البيت ظهرا، بشرط أن يكون المطر شديدا ويعوق ذهاب المسلم للمسجد أو أن يكون هناك وحل شديد أو سيول شديدة تمنع المسلمين من الخروج والذهاب للمساجد».

وأشار «زارع»، إلى أنه في حالة المطر الشديد الذي يعوق خروج المسلمين لأداء صلة الجمعة في المسجد، في هذه الحالة تصلى الجمعة صلاة ظهر في البيت، ولكن إذا كان المطر خفيفا، فعلى المسلم الذهاب إلى المسجد لأداء فريضة صلاة الجمعة.

تقلبات مناخية في حالة الطقس

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أوضحت في بيانها، أن حالة الطقس تشهد تغيرات مناخية، حيث يوجد سقوط للأمطار في جميع أنحاء الجمهورية بنسب مختلفة، ويتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار متفاوتة الشدة على غالبية المناطق، تصل إلى أمطار رعدية في بعض الأحيان، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:4 درجات، فضلا عن انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق، مشيرة إلى أن الطقس يكون معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، شمال الصعيد، وجنوب سيناء، مائل للحرارة نهاراً على جنوب الصعيد.