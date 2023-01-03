تحذيرات «الأرصاد» من السفر لبعض المناطق قبل معرفة الطقس.. شبورة وأمطار

وفقاً لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ودرجات الحرارة المتوقعة وأماكن سقوط الأمطار وتكون الشبورة المائية، تكون هناك تحذيرات من السفر لعدد من الأماكن والمدن تجنباً للإصابة بأمراض الشتاء وصعوبة الطرق للوصول إليها وتتطلب الحرص الشديد، خاصة أثناء قيادة السيارات.

والاطلاع ومتابعة النشرات الجوية يفيد في العديد من الحالات قبل السفر كما يلي..

أولا: المدن القريبة من الطرق الزراعة ومياه البحار وتفرعات نهر النيل مثل محافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط وجنوب سيناء، من الأماكن التى تشهد تكون شبورة مائية على الطرق المؤدية منها وإليها.

ثانيا: مدن متوقع تعرضها لسقوط أمطار غزيرة، وهي المدن التى تقع الطرق المودية إليها قريباً من المنحدرات الجبلية وتتعرض لسيول جارفة حالة سقوط الأمطار، ويلزم التعرف على حالة الطقس خاصة مع تزايد احتمالات سقوط الأمطارالغزيرة والرعدية غداً على العديد من المحافظات مثل الطريق إلى سلاسل جبال ومحافظات البحر الأحمر مثل الغردقة وكذلك فى سيناء مثل شرم الشيخ والصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

ثالثا: مدن تنخفض فيها الحرارة ليلاً بدرجات كبيرة من 9 إلى 12 درجة، وهي مدن مدن يتغير فيها الطقس بين النهار والليل بدرجات تستوجب الحرص من الإصابة بنزلات البرد والأمراض الصدرية ومنها ما تنخفض فيها الحرارة لأكثر من 12 درجة مئوية بين النهار وساعات الليل حتى تصل لحد الصقيع مثل مرسى علم العظمى 25 أما الصغرى 14 درجة مئوية، الفيوم وبنى سويف 20 العظمى والصغرى 8 درجات، أسيوط 21 العظمى أما الصغرى 9 درجات، سوهاج 21 العظمى والصغرى 8 درجات، الأقصر 22 العظمى أما الصغري 6 درجات، الوادي الجديد 22 العظمى أما الصغرى 7 درجات.