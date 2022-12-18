تدريبات عملية وزيارات ميدانية لتأهيل طلاب جامعة الملك سلمان لسوق العمل

قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن طلاب الجامعة ينفذون برامج تدريبية من أجل التأهيل لسوق العمل وزيادة خبراتهم، مشيرا أن من أهداف الجامعة تقديم نموذجا متميزا لسوق العمل من خلال برامج تعليمية تقدم للطلاب خلال فترة الدراسة.

إعداد الطلاب لسوق العمل

وأضاف «حسين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعة عقدت بروتوكلات مع العديد من الجهات والهيئات والجامعات لتبادل الخبرات داخل مصر وخارجها، بهدف إكساب طلاب الجامعة المهارات والأدوات المطلوبة لسوق العمل، عن طريق برامج أكاديمية مميزة.

وأكد رئيس الجامعة، أنه في ضوء التجربة الأكاديمية المختلفة التي تقدمها الجامعة لتنمية التواصل الفعال مع الكليات المناظرة، استضاف قسم علم الحيوان بجامعة القاهرة طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، لحضور تجارب معملية لمادة Molecular biology.

تدريب الطلاب في المركز القومي للبحوث

وأوضح أن الطلاب قاموا بالتدريب للجزء العملي لمقرر Plant biotechnology لمدة 3 أيام في معامل المركز القومي للبحوث، تحت إشراف أستاذ المادة الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، وأشاد الطلاب بالتجربة المفيدة.

وقال رئيس جامعة الملك سلمان الدولية إن إدارة الجامعة تسعى دائما لتقديم تجربة تعليمية غير تقليدية للطلاب، وإعدادهم من اليوم الأول للتميز في سوق العمل المحلي والدولي.

تدريب عملي في فندق بشرم الشيخ

وأكد أن برنامج التعلم التفاعلي الذي تتبناه الجامعة يساعد في إكساب الطلاب مهارات العمل في شتى المجالات، لافتا أن طلاب كلية السياحة والضيافة في فرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ قاموا بتنفيذ تدريب عملي في فندق بشرم الشيخ، وقاموا بزيارة ميدانية لمتحف شرم الشيخ.

التقديم للفصل الثاني

كما أوضح أن الجامعة أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يمكن للطلاب الراغبين في الانضمام لجامعة الملك سلمان الدولية، التقديم للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2022-2023، في جميع المجالات عدا القطاع الطبي.

وكشف البيان المجالات الدراسية المتاحة للفصل الدراسي الثاني، وهي:

- العلوم الإدارية

- الألسن واللغات التطبيقية

- الفنون والتصميم

- الهندسة

- هندسة العمارة

- هندسة وعلوم الحاسب

- الصناعات التكنولوجية

- العلوم الأساسية

- الزراعات الصحراوية

- السياحة والضيافة

على أن تسلم الأوراق عبر التقديم المباشر داخل إحدى فروع الجامعة في (الطور- رأس سدر- شرم الشيخ)، وسيتم غلق باب التقديم يوم الخميس 12 يناير2023.