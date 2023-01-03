مع بداية السنة الجديدة.. خبير يوضح 5 نصائح لتحسين سرعة الإنترنت المنزلي

يعاني عدد كبير من مستخدمي الإنترنت من ضعف الخدمة، نتيجة لعدة أسباب، أبرزها وجود الراوتر بجوار بعض الأجهزة التي قد تسبب ضعف الخدمة.

وقدم أحمد حنفي، خبير الاتصالات، عدة نصائح لمستخدمي الإنترنت لتحسين سرعة الإنترنت المنزلي، موضحا أن هذه النصائح تتلخص في تفادي الاستخدام الزائد للإنترنت في الأمور الترفيهية خلال ساعات الذروة، خصوصا أن هذه الأوقات تشهد ضغطا كبير على الشبكة، بالإضافة إلى إبعاد جهاز الراوتر عن بعض الأجهزة التي قد تؤثر على أدائه، ما يتسبب في خفض سرعة الإنترنت المنزلي، مثل أجهزة «الميكروويف – التلفزيون – مكبرات الصوت».

فصل الأجهزة غير الضرورية المتصلة بشبكة الواي فاي

وأضاف «حنفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على مستخدمي الإنترنت المنزلي فصل الأجهزة غير الضرورية المتصلة بشبكة الواي فاي «الراوتر»، موضحا أنه كلما زاد عدد الأجهزة المتصلة به تنخفض سرعة الإنترنت، ويجب التأكد من توصيل الراوتر الخاص بك مباشرة بمدخل الهاتف الثابت الرئيسي، وتجنب التوصيلات في الأسلاك.

تجنب إرسال أو تحميل عدد كبير من المحتويات المرئية الترفيهية

وشدد خبير الاتصالات، على أنه يجب على مستخدمي الإنترنت المنزلى تجنب إرسال أو تحميل عدد كبير من المحتويات المرئية الترفيهية، أو مكالمات الفيديو غير الضرورية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي؛ لأن ذلك يشكل ضغطا كبيرا على شبكة الانترنت المنزلي، مطالبا المستخدمين بتشجيع اطفالهم على إجراء مهام إبداعية، وعدم تركهم وقتا طويلا في ممارسة الألعاب الإلكترونية، ومشاهدة الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي.

التعلم عن بعد والعمل عن بعد

ولفت أحمد حنفي، إلى أن شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، تعتبر كنزا ثمينا يجب أن يتم استغلاله على أحسن وجه، مشيرا إلى أنه يجب الاستفادة من هذه المنصات التي تتيح العمل الجماعي والتعليم عن بُعد، بدلا من الاعتماد على تطبيقات محادثات الفيديو التقليدية فقط، موضحا أن هناك سلاسل تعلمية ومحتوى رائع في المجالات كافة، متاح مجانا على الإنترنت، يمكن الاستفادة منها.