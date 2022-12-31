«الاتصالات»: نتعاون مع التعليم لميكنة مدارس الدمج وتزويدها بمعامل الحاسبات

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تعاون الوزارة مع «التربية» في مشروع ميكنة مدارس الدمج التي تستضيف طلاب ذوي القدرات الخاصة؛ موضحا أنه جرى الانتهاء من تزويد 25 مدرسة من مدارس الدمج بالمحافظة؛ بمعامل الحاسبات وسيتم الانتهاء من تزويد 20 مدرسة أخرى بالمعامل خلال العام المقبل، والانتهاء من تدريب 2000 مدرس وموجهي مدارس الغربية خلال 2022، لتأهيلهم للتعامل مع الطلاب من ذوي القدرات الخاصة.

مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة الغربية

جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم إلى محافظة الغربية، حيث عقد الوزير مع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لقاءا موسعا بديوان عام المحافظة لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة التي تهدف إلى رفع كفاء البنية التحتية المعلوماتية، وتحقيق التحول الرقمي بالمحافظة، وتنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظة.

وعقب الاجتماع؛ تفقد الدكتور عمرو طلعت، والدكتور طارق رحمي المركز التكنولوجي، ومركز البنية المعلوماتية والتحكم بديوان عام المحافظة، كما تفقد سير العمل في مركز خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات بسنترال «طنطا 3»؛ وكان في استقبالهما المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة.

خدمات الاتصالات للمواطنين

ويقدم المركز عددًا من خدمات الاتصالات للمواطنين تتضمن خدمات الخط الأرضى الثابت، واللإنترنت الثابت، والخدمات المضافة لخدمات الانترنت الثابت، بالإضافة إلى خدمات المحمول، والمحفظة الإلكترونية، وحجز النطاق واستضافة المواقع، كما يقدم خدمات المحمول للشركات، وبيع أجهزة واكسسوارات المحمول والأرضي والإنترنت باختلاف أنواعها، وخدمة التقسيط لأجهزة المحمول والإنترنت الثابت بالتعاون مع البنك الأهلى المصري وبنك مصر، حيث يقبل فرع المدفوعات الحكومية الإلكترونية لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول.

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت، والدكتور طارق رحمى سير العمل داخل مكتب بريد طنطا الرئيسى؛ وكان في استقباله الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.