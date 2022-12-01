صرف الدفعة الرابعة من زيادة التموين للأولى بالرعاية.. سلع بقيمة 100 جنيه

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف الدفعة الرابعة من زيادة التموين عن شهر ديسمبر الجاري، للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين للدعم الاستثنائي المحدد بـ 10 أشهر من الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر البالغ عددها 10 ملايين و100 ألف أسرة مستحقة.

صرف الدفعة الرابعة من زيادة التموين

وبداية من اليوم وحتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، تقوم الأسر المستحقة بصرف زيادة التموين والسلع المخصصة لها بقيمة الدعم من المنافذ، للشهر الرابع على التوالي، إذ شهد شهر سبتمبر الماضي صرف الدفعة الأولى من الزيادة الشهرية والتي تستمر حتى 30 يونية 2023 المقبل.

وتحصل الأسرة الواحدة على قيمة الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة، وفقا للشرائح التي حددها مجلس الوزراء حول قيمة الزيادة الجديدة لأصحاب بطاقات التموين بناء على عدد الأسر المدرجة على البطاقة الواحدة، والتي تشمل على التالي:

- 100 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3.

- 300 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر.

ويبلغ عدد الأسر المستحقة للدعم الاستثنائي نحو 10 ملايين و100 ألف أسرة، وهم كل أسرة تتقاضى راتبًا شهريًا يقل عن 2700 جنيه، وكل أسرة تتقاضى معاشًا شهريًا أقل من 2500 جنيه، وأصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات.