خبير تكنولوجيا: يحدث اصطياد إلكتروني مؤكد بنسبة 100% بعد التريندات والأعياد

قال المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه دائمًا يكون هناك اصطياد إلكتروني مؤكد بنسبة 100% بعد أي مناسبة أو أعياد أو «تريند» على السوشيال ميديا من خلال الرسائل المصحوبة بروابط وهمية وغيرها، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين لا يستطيعوا التفرقة بين الروابط الوهمية والعادية، لافتا إلى أن هناك مواقع عالمية تمكن المستخدم من الكشف عن الروابط الوهمية المرسلة إليه مثل موقع «فيرس توتال».

خطر الضغط على رابط وهمي

وأضاف «طارق»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة، عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الاعتقاد المنتشر بين المستخدمين الخاص بأن مجرد الضغط على رابط وهمي يُعرض الهاتف للاختراق خاطئ، ولكن الضغط على الرابط من الممكن أن يحمل تطبيق على الهاتف ويحصل على الأذونات، وبالتالي تحدث عملية اختراق للهاتف بنسبة 100% سواء صوت أو صورة وغيره من المعلومات.

يجب تجنب أي روابط مُرسلة

ونصح خبير تكنولوجيا المعلومات، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تجنب أي روابط مُرسلة حتى لا نقع ضمن جرائم الاصطياد الإلكتروني، مشيرًا إلى أهمية تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف، لأن أنظمة التشغيل القديمة يكون بها ثغرات أكثر وتعرض المسخدم للاختراق والاصطياد الإلكتروني والفيروسيات.

وأشار المهندس أحمد طارق، إلى أن الروابط الوهمية لها دور في تزييف مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية الشهيرة، حتى يسجل المستخدم الدخول عليها، ومن ثم سرقة الحساب الخاص به.