مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث سير بالغربية

لقي شاب مصرعه، وأصيب 2 آخرين، بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في الجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، بدارجة نارية موتوسيكل، علي طريق «قطور - طنطا» الزراعي، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى قطور، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، ودراجة نارية موتوسيكل علي طريق «قطور - طنطا » الزراعي ما أدى إلى مصرع شخص، وإصابة آخرين بإصابات مختلفة ومتفرقة في أنحاء الجسد.

تفاصيل الحادث

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص يدعى «ع.ا»، في العقد الثالث من العمر، ومقيم بعزبة كرنيس، وإصابة 2 آخرين بكسور وسحجات وكسور متفرقة، إثر تصادم سيارة ميكروباص، بدراجة نارية، كان يستقلها الأول، علي طريق «قطور - طنطا » الزراعي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى قطور لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

رفع حطام الحادث

وتم رفع آثار الحادث تمهيدًا لتيسير حركة المرور، وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.