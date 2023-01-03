تحديد هوية المتهمين بقتل شاب وإصابة صديقة لسرقتهما في الأزبكية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل مقتل شاب وصديقة بعد مطاردتهما في شارع الجمهورية في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي لسرقتهما.

وتبين من خلال تفريغ الكاميرات، أن وراء الواقعة 4 متهمين، وهو ما أكده المجني عليه الثاني والمحجوز في مستشفى الدمرداش للعلاج أثناء الاستماع إلى أقواله من قِبل جهات التحقيق، وجار تكثيف الجهود للقبض على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الجريمة

تعود الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من الأهالي بمقتل شاب وإصابة صديقه في مطاردة مجهولين لهما في شارع الجمهورية، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «يوسف محمد» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بعدة طعنات في الصدر والبطن، كما تبين العثور على صديقه ويدي سوفيان آدم في العقد الثالث من العمر وتبين إصابته بطعنه في الصدر، وجرى نقله إلى مستشفى الدمرداش للعلاج، بينما تم نقل جثة المجني عليه لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بضبط وإحضار الجناة.