طقس السويس اليوم.. شبورة ورطوبة وبارد ليلا والحرارة 10 درجات مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد توقعات الخبراء لطقس السويس اليوم الثلاثاء، بأن تتكون الشبورة المائية صباحا مع ارتفاع نسبة الرطوبة وانخفاض الحرارة ليلا.

محافظة السويس ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

تشهد أحياء السويس المختلفة ، استعداداً لمواجهة تقلبات الطقس باستمرار تطهير البيارات والخطوط الخاصة بالصرف الصحي، وبلاعات تصريف الأمطار، ورفع مختلف التراكمات، وفقاً لتشديدات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، برفع درجة الاستعداد منذ حدوث التقلبات الجوية بالمحافظات، والتأكيد على عمل محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، وجاهزية المعدات اللازمة لإزالة آثار الأمطار حال سقوطها.

قراءات الطقس فى محافظة السويس اليوم الثلاثاء

سجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ، قراءات طقس السويس اليوم ، نسبة الرطوبة 60%،فرصة سقوط الامطاربنسبة 10%، سرعة الرياح 16 كم /ساعة ،درجة الحرارةالعظمى 20 أما الصغري 10 درجات مئوية

حالة البحر الـحمر اليوم خفيفة إلى معتدلة

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية ، أن حالة البحر الأحمر اليوم الثلاثاء تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى مترين إلا ربع وإتجاه الرياح شمالية غربية