توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار على السواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصاحبة لسقوط الأمطار خلال توقعات الـ 72 ساعة المقبلة على شمال البلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأشارت الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى أن الأمطار ستكون بين متوسطة وغزيرة احيانا، وذلك حتى الخميس المقبل، في حين يسود طقس بارد على شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى وطقس دافئ ومعتدل على جنوب البلاد، مع استمرار ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، ما يلي:

درجات الحرارة الثلاثاء 3 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09.

درجات الحرارة الأربعاء 4 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الخميس 5 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحرى: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.