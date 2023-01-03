حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. رعد وشبورة وأمطار تصل للقاهرة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا بتفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ تسود أجواء باردة على كافة الأنحاء خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم يسودها فرص كبيرة لسقوط الأمطار على كافة المناطق الشمالية من الساحل حتى شمال الصعيد مرورا بالدلتا والقاهرة ومدن القناه، تكون متفاوتة الشدة ورعدية في بعض الأحيان.

وذكرت أن هناك فرصًا لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناه وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وأكدت الأرصاد، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب المنخفضة على الإسكندرية والمدن المجاورة لها يصاحبها سقوط الأمطار تصل إلى الدلتا والوجه البحري.

ومع دخول المساء تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق من سيناء والمدن المطلة على خليج السويس.

حدوث رعد

ولفت خبراء الهيئة، لإمكانية أن يسمع للرعد دوي أثناء سقوط المطر على كافة المناطق السالف ذكرها، محذرة قائدي المركبات بعدم التعجل أثناء سقوط الأمطار أو في الشبورة المائية.

درجات الحرارة على مدار اليوم

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 19 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 20 - 13

- الزقازيق 20 - 14

- شبين الكوم 20 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 25 - 16

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17.