6 منح للعمالة غير المنتظمة في 2023.. تتراوح من 200 إلى 1500 جنيه

منح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 العديد من المزايا والاهتمام الكبير لفئة العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، التي يتجاوز عددها بالقطاع الخاص أكثر من 15 مليون عامل غير منتظم، ومن بين هذه المزايا، المنح السنوية.

ونصت المادة 26 من القانون على أن تتولى الوزارة المختصة (وزارة القوى العاملة) رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات الخاصة لتحديد القواعد المنتظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل.

المنح للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في سجلات المديريات

ووفقا لتفاصيل هذه المادة، فإن الوزير المختص وهووزير القوى العاملة، من اختصاصاته أن يصدر قرارات حماية لفئة العمالة الموسمية والعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر مديريات القوى العاملة بالمحافظات ، وفي إطار ذلك دأبت وزارة القوى العاملة ممثلة للحكومة، على إعطاء منح سنوية للعمالة غير المنتظمة، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية وغلاء المعيشة عنهم، ومن بين هذه المنح السنوية التي سيتم منحها للعمالة غير المنتظمة في عام 2023 الجاري ما يلي:

1- منح المواليد الجدد من 200 إلى 500 جنيه.

2- منحة المدارس، وهي منحة تقدمها مديريات القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في الدفاتر وتتراوح ما بين 200 إلى 500 جنيه.

3- منحة الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى وتتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه.

4-منحة المولد النبوي الشريف وتتراوح من 200 إلى 300 جنيه.

منحة الزواج الأعلى للعمالة غير المنتظمة

5- منحة الزواج وتتراوح ما بين 1000 إلى 1500 جنيه.

6- منحة وفاة رب الأسرة أوأحد الأقارب من الدرجة الأولى المؤثرين أوالعائل وتصل إلى 500 جنيه.

وبجانب هذه المنح تقوم مديريات القوى العاملة بصرف تعويضات مالية مناسبة في حال تعرض العمالة غير المنتظمة لأي أضرار أوكوارث.