البحث عن قاتل مدير الطب البيطري السابق بالجيزة داخل شقته في الطالبية

تواصل اجهزة الأمن بالجيزة البحث عن مرتكب واقعة قتل مدير عام الطب البيطري السابق بالجيزة، داخل شقته بالطالبية.

تحريات وتحقيقات المباحث

وفحصت القوات تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عددا من كاميرات المراقبه القريبة من مكان إقامة المجني عليه_ مسرح الجريمة_، لبيان المترددين على العقار، وفحص ما إذا كان هناك غرباء خرجوا أو دخلو العقار في وقت معاصر للواقعة.

وأفادت التحريات والتحقيقات، التي جرت بمعرفة العميد علي عبدالرحمن، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المجني عليه عثر عليه جثة هامدة، داخل شقته، وتبين أنه مكبل اليدين والقدمين داخل غرفه النوم.

وأضافت التحريات المعاينة، أن الضحية في العقد الثامن من عمره، مقيم بمفرده، مشيرة إلى سلامة منافذ ومداخل الشقة، مكان الواقع، ما يشير إلى أن الجاني «مجهول»، دخل بطريقة مشروعة، وكان يتردد على الضحية، فغافله ونفذ الجريمة.

تشريح الجثة

وانتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة لمناظرة الجثمان، وتبين أن هناك آثار احمرار حول رقبه المجني عليه، ما يشير إلى أن الجاني حاول خنقه، وعندما استغاث كمم فمه، وقررت النيابة نقل الجثمان إلى مصلحة الطب الشرعي، لتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة، وطالبت بتحريات المباحث النهائية، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

تفاصيل الجريمة

كان رئيس مباحث الطالبية، مقدم محمد نجيب، تلقى بلاغت بالعثور على جثمان «محسن. م»، 72 سنة، مدير عام الطب البيطري بالجيزة سابقا، وانتقل فريق من المباحث لاتخاذ الإجراءات لكشف ملابسات الحادث والقبض على الجاني، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة.