طرح أراض استثمارية في مدينة برج العرب بالإسكندرية... السداد على 3 سنين

أعلن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، عن طرح شهر يناير 2023 للفرص المقترحة للاستثمار بمدينة برج العرب بأنشطة استثمارية صناعية والمستندات المطلوبة، وذلك عبر موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يكون التقديم متاحًا بدءا من يوم 1 حتى يوم 15 من يناير بمقر الهيئة، وذلك بنظام سداد لمدة 3 سنوات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الأراضي الاستثمارية المتاحة في مدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية وسعر المتر.

الأراضي الاستثمارية المتاحة في برج العرب الجديدة

- قطعه أرض رقم «11-12» بلوك 11 بالمنطقة الصناعية شرق الثانية بمساحة 1485م2 بنشاط صناعي «غزل ونسيج».

- قطعة الأرض رقم 5 بالمنطقة الصناعية الخامسة «ج» بمساحة 17248.79م2 بنشاط صناعي هندسي.

- قطعة الأرض رقم 5 بالمنطقة الصناعية الخامسة «أ» بمساحة 45000م2 بنشاط صناعي هندسي.

سعر متر الأرض في برج العرب الجديدة

وأكد جهاز مدينة برج العرب الجديدة، في بيانه أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حددت سعر المتر على تلك الأراضي الاستثمارية المطروحة بقيمة 1090 جنيه للمتر الواحد.

الاشتراطات البنائية في برج العرب الجديدة

- النسبة البنائية لا تزيد عن 65% من مساحة قطعة الأرض

- الحد الأقصى للارتفاع 15 متر.

- يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية

- مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

سداد قيمة الأراضي الاستثمارية في برج العرب

- يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة قطعة الأرض بالجنيه المصري 10% تم سدادها و نسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الإدارة، بالإضافة الي 1% مصاريف اداريه و 0.5% مجلس أمناء علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

- سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 اشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة الى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية للمساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة.